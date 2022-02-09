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Adı Sevgi'nin 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de

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Giriş: 09.02.2022 11:40
Güncelleme:09.02.2022 11:40
atv’nin heyecan ve merakla beklenilen yeni dizisi “Adı Sevgi”nin 2. tanıtımı yayınlandı. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı büyük ilgi gördü.
Adı Sevgi’nin 2. tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi'nin 2. tanıtımı yayınlandı
“Adı Sevgi” yakında atv’de!
“Adı Sevgi” yakında atv’de!
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