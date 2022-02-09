09 Şubat 2022, Çarşamba
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Adı Sevgi'nin 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de
atv’nin heyecan ve merakla beklenilen yeni dizisi “Adı Sevgi”nin 2. tanıtımı yayınlandı. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı büyük ilgi gördü.