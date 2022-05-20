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Adı Sevgi final fragmanı izle | "Benimle evlenir misin?"

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Giriş: 20.05.2022 12:26
Güncelleme:20.05.2022 12:26
Adı Sevgi final fragmanı! Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" 11. bölümü ile ekrana geliyor. Adı Sevgi'nin final bölüm tanıtımına "Benimle evlenir misin?" sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…

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Adı Sevgi final fragmanı izle | Benimle evlenir misin?
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