Adı Sevgi 8. bölüm 2. fragmanı izle | "Sen çok güzel ve çok güçlü bir kadınsın."

Adı Sevgi 8. yeni bölüm 2. fragmanı! Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 8. bölümü ile ekranlara geliyor! Adı Sevgi'nin yeni bölümüne "Sen çok güzel ve çok güçlü bir kadınsın." sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar. Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.