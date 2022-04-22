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Adı Sevgi 7. bölüm fragmanı izle | "Elif'in kılına zarar gelirse..."

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Giriş: 22.04.2022 12:39
Güncelleme:22.04.2022 12:41
Adı Sevgi 7. yeni bölüm fragmanı! Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 7. bölümü ile ekranlara geliyor! Adı Sevgi'nin yeni bölümüne "Elif'in kılına zarar gelirse, hiç tahmin edemeyeceğin bir Emir ile karşılaşırsın!" sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

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