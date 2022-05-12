Adı Sevgi 10. bölüm fragmanı izle | "Benim canımı almadan Zeynep'i hiçbir yere götüremezsin!"

Adı Sevgi 10. yeni bölüm fragmanı! Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 9. bölümü ile ekranlara geliyor! Adı Sevgi'nin yeni bölüm tanıtımına "Benim canımı almadan Zeynep'i hiçbir yere götüremezsin!" sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...