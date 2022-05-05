Adı Sevgi 9. bölüm fragmanı izle | "Beni sensiz bırakma..."

Adı Sevgi 9. yeni bölüm fragmanı! Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 9. bölümü ile ekranlara geliyor! Adı Sevgi'nin yeni bölüm tanıtımına "Beni sensiz bırakma..." sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...