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Adı Sevgi yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 18.03.2022 16:32
Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 2.bölümü ile ATV ekranlarına geliyor!

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir. Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

Adı Sevgi yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Adı Sevgi yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Adı Sevgi 1. bölüm 2. tanıtımı
Adı Sevgi 1. bölüm 2. tanıtımı
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Adı Sevgi'nin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi’nin 2. tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi'nin 2. tanıtımı yayınlandı
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“Adı Sevgi” yakında atv’de!
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