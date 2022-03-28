28 Mart 2022, Pazartesi
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Adı Sevgi 4. bölüm fragmanı izle! "Sevgi, aşk delikanlı adamın işidir!"
Adı Sevgi 4. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Sevgi, aşk delikanlı adamın işidir!" sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi'nin 4. bölüm fragmanı...