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Adı Sevgi 4. bölüm 2. fragmanı izle! "Sen benden ne saklıyorsun; söyle artık!"

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Giriş: 02.04.2022 17:07
Güncelleme:02.04.2022 17:07
Adı Sevgi 4. yeni bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Sen benden ne saklıyorsun; söyle artık!" sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi'nin 4. bölüm 2. fragmanı...

Zeynep'i kaçıran Volkan beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçmiştir. Elif, Zeynep'in güvenliğini sağladıktan sonra onun yaralarını sarmaya çalışırken, Emir ise Volkan'ın yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Ancak Zeynep'in kurtuluşu için attıkları adımlar sonrası ikili arasında çatışmalar yaşanır. Emir, Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturacak gizli bir teklifle gider. Her ne şartla olursa olsun oğluna kavuşmak isteyen Macide, gözünü ne kadar karartabileceğini bir kez daha gösterir. Elif ve Emir'in ona aşıladığı umuda tutunmaya çalışan Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır.

Diğer yandan okulda olanların faturası Fidan'a kesilmiş, Fidan'ın Sarpça'dan uzakta başka bir okula gönderilmesine karar verilmiştir. Elif, Zeynep'in kurtuluşunu planlarken; Macide'nin bu kararına karşı gelmeleri için Şükran'ı ve Fidan'ı ikna etmeye çalışır.

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