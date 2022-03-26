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Adı Sevgi 3. bölüm 2. fragmanı izle! ''Ver Elif’i gideyim ama seninle sonra hesaplaşacağız!''

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Giriş: 26.03.2022 16:19
Güncelleme:26.03.2022 16:19
Adı Sevgi 3. yeni bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma ''Ver Elif’i gideyim ama seninle sonra hesaplaşacağız!'' sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi'nin 3. bölüm 2. fragmanı...

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar. Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz. Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

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