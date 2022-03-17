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Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı izle! "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!"

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Giriş: 17.03.2022 16:52
Güncelleme:17.03.2022 16:52
Adı Sevgi 2. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!" sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi'nin 2. bölüm fragmanı...
Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!
"Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!"
Adı Sevgi 1. bölüm 2. tanıtımı
Adı Sevgi 1. bölüm 2. tanıtımı
Adı Sevgi’nin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi'nin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi’nin 2. tanıtımı yayınlandı
Adı Sevgi'nin 2. tanıtımı yayınlandı
“Adı Sevgi” yakında atv’de!
“Adı Sevgi” yakında atv’de!
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