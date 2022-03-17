Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı izle! "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!"

Adı Sevgi 2. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!" sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi'nin 2. bölüm fragmanı...