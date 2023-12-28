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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Aralık Perşembe tek parça izle

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Giriş: 28.12.2023 10:23
Güncelleme:28.12.2023 12:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı 3 çocuk babası, suçunu itiraf eden katil zanlısı, şüpheliler ve gözaltı süreci, canlı yayında açığa çıkan çelişki! İsmini defterden kim sildi? Mustafa Hakkulu cinayetindeki gelişmeler! 12 yıldır izne rastlanılmayan bir genç, şüphelerin odağındaki baba, inandırıcılıktan uzak ifade, cinayet iddiası, fotoğraftaki itirafı... Kayıp kuzenini gördüğünü neden söylemedi? Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı 3 çocuk babası, suçunu itiraf eden katil zanlısı, şüpheliler ve gözaltı süreci, canlı yayında açığa çıkan çelişki! İsmini defterden kim sildi? Mustafa Hakkulu cinayetindeki gelişmeler! 12 yıldır izne rastlanılmayan bir genç, şüphelerin odağındaki baba, inandırıcılıktan uzak ifade, cinayet iddiası, fotoğraftaki itirafı... Kayıp kuzenini gördüğünü neden söylemedi? Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 28 ARALIK PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE

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