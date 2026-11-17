Uluslar Ligi'nde Polonya-İsveç maçında kazanan yok

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Karşılaşmada Polonya ve İsveç sahadan 1'er puanla ayrıldı.