Uluslar Ligi'nde Polonya-İsveç maçında kazanan yok
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Karşılaşmada Polonya ve İsveç sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya, İsveç'i Wroclaw Stadı'nda konuk etti.
B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalıdı. Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluştu.
Kritik mücadelede Polonya ve İsveç 1-1 berabere kalarak grup aşamasını noktaladı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
TANIDIK İSİM SAHNEDE!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Polonya, Kasımpaşalı Adrian Benedyczak'ın 16. dakikada attığı golle İsveç karşısında skoru 1-0'a getirdi.
İSVEÇ'TEN ANINDA CEVAP
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, Hugo Larsson'un 24. dakikada attığı golle Polonya karşısında skoru 1-1'e getirdi.
İSVEÇ LİDERLİĞİNİ KORUDU
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden İsveç, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsveç, liderliğini korudu.
Geride kalan 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran İsveç, kalesinde ise 6 gol gördü. Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan İsveç, deplasmanda da yenilmezlik serisini sürdürdü.
Polnya ise puanını 5'e yükselterek Uluslar B Ligi'nde kalmayı garantiledi..