Uluslar Ligi'nde Portekiz'den deplasmanda müthiş geri dönüş: Galler'i mağlup ettiler

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Kritik mücadelede Portekiz, geriye düşmesine rağmen Galler'i mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.