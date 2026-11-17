Uluslar Ligi'nde Portekiz'den deplasmanda müthiş geri dönüş: Galler'i mağlup ettiler
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Kritik mücadelede Portekiz, geriye düşmesine rağmen Galler'i mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, Portekiz'i Cardiff Şehir Stadyumu'nda konuk etti.
A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Maçta Alman hakem Sven Jablonski düdük çaldı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluştu.
Kıran kırana geçen mücadelede Portekiz, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Galler karşısında maçı 3-2 kazandı.
İŞTE MAÇTAN POZİSYONLAR
KAPTAN SAHNEDE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, Bruno Fernandes'in 11. dakikada attığı golle Galler karşısında skoru 1-0'a getirdi.
GALLER EŞİTLİĞİ SAĞLADI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Galler, David Brooks'un 13. dakikada attığı golle Portekiz karşısında skoru 1-1'e getirdi.
GALLER ÖNE GEÇTİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Galler, Sorba Thomas'ın 40. dakikada attığı golle Portekiz karşısında skoru 2-1'e getirdi.
PORTEKİZ'DEN CEVAP GECİKMEDİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, Pedro Neto'nun 43. dakikada attığı golle Galler karşısında skoru 2-2'ye getirdi.
LİDER'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, Carlos Borges'in 70. dakikada attığı golle Galler karşısında skoru 3-2'ye getirdi.
PORTEKİZ LİDERLİĞİNİ KORUDU
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz, oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Liderlik koltuğunda bulunan Portekiz, Galler karşısında galip gelerek puanını 15'e yükseltti.
Geride kalan 5 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran Portekiz, kalesinde ise 10 gol gördü.
Portekiz, grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Galler ise grupta 3 puanda kaldı ve Uluslar A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.