Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka, Norveç'i Kopenhag'daki Parken Stadı'nda konuk etti. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele, saat 22.45'te başladı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.