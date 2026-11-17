Kuzey derbisinde tarihi geri dönüş! Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Norveç karşı karşıya geldi. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan kuzey derbisinde Norveç, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2'lik tarihi bir geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka, Norveç'i Kopenhag'daki Parken Stadı'nda konuk etti. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele, saat 22.45'te başladı.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.
Danimarka, Gustav Isaksen'in iki asistinde Rasmus Højlund ve Pierre-Emile Højbjerg'in kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Norveç ise Erling Haaland (2) ve Martin Ødegaard'ın golleriyle durumu 3-2'ye taşıdı.
Mücadelede başka gol olmayınca Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
DANİMARKA ÖNE GEÇTİ
Danimarka, Rasmus Højlund'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Gustav Isaksen yaptı.
DANİMARKA 2. GOLÜ KAYDETTİ
Danimarka, 15. dakikada Pierre-Emile Højbjerg'in kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Golün asistini Gustav Isaksen yaptı: 2-0.
NORVEÇ FARKI 1'E İNDİRDİ
Norveç, Erling Haaland'ın Martin Ødegaard'ın asistinde kaydettiği golle farkı bire indirdi: 2-1.
SKORA EŞİTLİK GELDİ
Norveç, Martin Ødegaard'ın kaydettiği golle skora 2-2'lik eşitliği getirdi.
HAALAND TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Norveç, Erling Haaland'ın penaltıdan kaydettiği golle Danimarka karşısında 3-2 öne geçti.