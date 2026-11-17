B Grubu'nda kritik randevu! Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Ukrayna ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri takip etmek için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.