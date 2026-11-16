Estonya evinde Bulgaristan'ı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un 6. ve son haftasında Estonya, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti. Tallinn'de oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi ekip, puanını 12'ye yükseltti. Bulgaristan ise 4 puanda kaldı.