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Estonya evinde Bulgaristan'ı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Estonya evinde Bulgaristan'ı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un 6. ve son haftasında Estonya, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti. Tallinn'de oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi ekip, puanını 12'ye yükseltti. Bulgaristan ise 4 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 6. ve son hafta mücadelesinde Estonya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Estonya, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak organizasyondaki son maçını galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma öncesinde 9 puanla grubun ikinci sırasında bulunan Estonya, aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.

Mücadeleye 4 puanla üçüncü sırada çıkan Bulgaristan ise deplasmandan puansız ayrılarak grup aşamasını 4 puanla tamamladı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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