Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup'ta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan, henüz puanı olmayan Sırbistan'ı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde kalıp kalmayacağı ise bu maçın sonucunda belli olacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, A Ligi 2. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde Sırbistan'ı konuk edecek.
Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan ile henüz puanı olmayan Sırbistan arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yunanistan'daki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Yunanistan: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis
Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S Milinkovic-Savic; Cvetkovic, Tadic
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.