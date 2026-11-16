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Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup'ta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan, henüz puanı olmayan Sırbistan'ı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde kalıp kalmayacağı ise bu maçın sonucunda belli olacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, A Ligi 2. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde Sırbistan'ı konuk edecek.

Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan ile henüz puanı olmayan Sırbistan arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yunanistan'daki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yunanistan: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis

Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S Milinkovic-Savic; Cvetkovic, Tadic

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 1

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 2

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 3

YUNANİSTAN İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yunanistan, 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Rakip fileleri 5 kez havalandıran Yunanistan, kalesinde 10 gol gördü. Lider Hollanda'nın 3 puan gerisinde bulunan ev sahibi ekip, Sırbistan karşısında galibiyet alarak gruptaki puanını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 4

SIRBİSTAN İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybeden Sırbistan, henüz puanla tanışamadı.

Rakip filelere 4 gol gönderen Sırbistan, kalesinde 11 gol gördü. Grupta son sırada bulunan konuk ekip, Yunanistan deplasmanında ilk puanlarını almayı amaçlıyor.

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 5

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak karşılaşma, A Milli Futbol Takımımızın geleceği açısından da kritik önem taşıyor. Türkiye'nin play-off oynama hakkı kazanması veya Uluslar B Ligi'ne düşmesi, bu mücadelede alınacak sonuca göre netleşecek.

Sırbistan'ın Yunanistan'a 4-0 mağlup olması halinde iki takımın averajı da eksi 11'de eşitlenecek. Bu durumda Türkiye, deplasmanda attığı 2 golle Sırbistan'ın önünde yer alarak play-off oynama hakkı kazanacak.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı 5 veya daha farklı skorla mağlup etmesi durumunda da Türkiye, averaj üstünlüğüyle play-off oynama hakkı elde edecek.

Sırbistan'ın Yunanistan'a gol atarak 4 farklı mağlup olması halinde ise Türkiye, Uluslar B Ligi'ne düşecek. Sırbistan'ın galip gelmesi veya karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması durumunda da A Milli Takımımız, averaja bakılmaksızın B Ligi'ne gerileyecek.

Yunanistan-Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da - 6

UEFA ULUSLAR LİGİ A2 GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda: 11 puan

Yunanistan: 8 puan

Almanya: 8 puan

Sırbistan: 0 puan

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da
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