Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.