Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, B Ligi 1. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde İskoçya'yı konuk edecek.
Grupta 13 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsviçre ile 7 puanla üçüncü sırada yer alan İskoçya arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
İsviçre'deki Berit Sitterstadion'da oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
MAÇTA MUHTEMEL 11'LER
İsviçre: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Freuler, Zakaria; Ndoye, Rieder, Amdouni; Embolo
İskoçya: Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams
İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak İsviçre-İskoçya karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Para ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
İSVİÇRE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İsviçre, 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Rakip fileleri 11 kez havalandıran İsviçre, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Grupta henüz mağlubiyeti bulunmayan ev sahibi ekip, İskoçya karşısında da galibiyet alarak liderliğini korumayı hedefliyor.