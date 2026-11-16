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Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk edecek. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, B Ligi 1. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde İskoçya'yı konuk edecek.

Grupta 13 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsviçre ile 7 puanla üçüncü sırada yer alan İskoçya arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İsviçre'deki Berit Sitterstadion'da oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

MAÇTA MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Freuler, Zakaria; Ndoye, Rieder, Amdouni; Embolo

İskoçya: Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams

Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da - 1

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak İsviçre-İskoçya karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da - 2

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Para ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İSVİÇRE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İsviçre, 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Rakip fileleri 11 kez havalandıran İsviçre, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Grupta henüz mağlubiyeti bulunmayan ev sahibi ekip, İskoçya karşısında da galibiyet alarak liderliğini korumayı hedefliyor.

Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da - 3

İSKOÇYA DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İskoçya, 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Rakip filelere 5 gol gönderen İskoçya, kalesinde 6 gol gördü. Deplasmanda güçlü rakibi karşısına çıkacak konuk ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki puanını artırmayı amaçlıyor.

Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı yayınla A Para'da - 4

UEFA ULUSLAR LİGİ B1 GRUBU PUAN DURUMU

İsviçre: 13 puan

Slovenya: 8 puan

İskoçya: 7 puan

Kuzey Makedonya: 0 puan

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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