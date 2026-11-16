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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İzlanda'nın konuğu Lüksemburg

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İzlanda'nın konuğu Lüksemburg

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Grupta 11 puanla lider olan İzlanda, 3 puanla son sırada bulunan Lüksemburg'u konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Ice Rink Laugardalur'da oynanan mücadelede, 11 puanla liderlik koltuğunda bulunan ev sahibi ekip, 3 puanla son sırada yer alan Lüksemburg karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İzlanda'nın konuğu Lüksemburg - 1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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