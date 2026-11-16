Ronaldo'nun annesi Portekiz'e ateş püskürdü!
Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini noktalamasının ardından annesi Dolores Aveiro'dan sert açıklamalar geldi. Oğlunun yeterince saygı görmediğini savunan Aveiro, "Cristiano'yu kandırdılar" sözleriyle Portekiz Milli Takımı'na tepki gösterdi. Jorge Jesus ise eleştirilere "Anne annedir" diyerek yanıt verdi.
Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini noktalamasının ardından annesi Dolores Aveiro'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Oğlunun milli takımda yeterince saygı görmediğini savunan Aveiro, veda töreninin zamanlamasına tepki gösterdi. "Cristiano'yu kandırdılar" sözleriyle gündem olan Aveiro'ya Jorge Jesus'tan yanıt geldi.
"CRISTIANO'YU KANDIRDILAR"
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Portekiz Milli Takımı'na vedasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Veda töreninin Ronaldo'nun ayrılığından önce yapılması gerektiğini savunan Aveiro, şu ifadeleri kullandı:
"Cristiano'yu kandırdılar. Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim. Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak. Cristiano, milli takımda yeterince saygı görmedi."
JORGE JESUS'TAN YANIT
Dolores Aveiro'nun açıklamalarına Jorge Jesus'tan yanıt geldi.
Portekizli teknik adam, Ronaldo'nun annesinin sözlerini anlayışla karşıladığını belirterek şunları söyledi:
"Şimdi bir de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim de annem var. Kendisi çok değer verdiğim bir hanımefendi. Ne diyebilirim ki? Anne annedir... Açıklamalarını anlayışla karşılıyorum."