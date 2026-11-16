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Ronaldo'nun annesi Portekiz'e ateş püskürdü!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ronaldo'nun annesi Portekiz'e ateş püskürdü!

Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini noktalamasının ardından annesi Dolores Aveiro'dan sert açıklamalar geldi. Oğlunun yeterince saygı görmediğini savunan Aveiro, "Cristiano'yu kandırdılar" sözleriyle Portekiz Milli Takımı'na tepki gösterdi. Jorge Jesus ise eleştirilere "Anne annedir" diyerek yanıt verdi.

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini noktalamasının ardından annesi Dolores Aveiro'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Oğlunun milli takımda yeterince saygı görmediğini savunan Aveiro, veda töreninin zamanlamasına tepki gösterdi. "Cristiano'yu kandırdılar" sözleriyle gündem olan Aveiro'ya Jorge Jesus'tan yanıt geldi.

Cristano Ronaldo'nun annesi (A Haber Foto Arşiv)Cristano Ronaldo'nun annesi (A Haber Foto Arşiv)

"CRISTIANO'YU KANDIRDILAR"

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Portekiz Milli Takımı'na vedasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Veda töreninin Ronaldo'nun ayrılığından önce yapılması gerektiğini savunan Aveiro, şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano'yu kandırdılar. Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim. Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak. Cristiano, milli takımda yeterince saygı görmedi."

Jorge Jesus (A Haber Foto Arşiv)Jorge Jesus (A Haber Foto Arşiv)

JORGE JESUS'TAN YANIT

Dolores Aveiro'nun açıklamalarına Jorge Jesus'tan yanıt geldi.

Portekizli teknik adam, Ronaldo'nun annesinin sözlerini anlayışla karşıladığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi bir de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim de annem var. Kendisi çok değer verdiğim bir hanımefendi. Ne diyebilirim ki? Anne annedir... Açıklamalarını anlayışla karşılıyorum."

Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv)Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv)

EFSANENİN VEDASI 5 KASIM'DA GELDİ

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki son dönemi çeşitli gelişmelere sahne oldu.

Eylül ayında Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmasının ardından kadrodan çekilen yıldız futbolcu, daha sonra yaptığı açıklamada futbolu bırakmayacağını belirtmişti.

Ancak deneyimli oyuncu, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerini noktalama kararını duyurmuştu.

Portekizden Ronaldoya unutulmaz vefaPortekizden Ronaldoya unutulmaz vefa PORTEKİZ'DEN RONALDO'YA UNUTULMAZ VEFA

Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv)Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv)

23 YILLIK KARİYERDE 3 KUPA VE DÜNYA REKORLARI

Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, 2003 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla 23 yıllık bir kariyere imza attı.

Bu süreçte Portekiz adına 234 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 146 gol kaydetti. Hem milli maç sayısında hem de gol sayısında dünya rekorlarının sahibi olan Ronaldo, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.

Portekiz ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupasını da kaldırdı.

Beş kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerini çok sayıda başarı ve rekorla tamamladı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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