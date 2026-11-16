Ancak deneyimli oyuncu, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerini noktalama kararını duyurmuştu.

Eylül ayında Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmasının ardından kadrodan çekilen yıldız futbolcu, daha sonra yaptığı açıklamada futbolu bırakmayacağını belirtmişti.

Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv)

23 YILLIK KARİYERDE 3 KUPA VE DÜNYA REKORLARI

Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, 2003 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla 23 yıllık bir kariyere imza attı.

Bu süreçte Portekiz adına 234 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 146 gol kaydetti. Hem milli maç sayısında hem de gol sayısında dünya rekorlarının sahibi olan Ronaldo, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.

Portekiz ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupasını da kaldırdı.

Beş kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen deneyimli futbolcu, milli takım kariyerini çok sayıda başarı ve rekorla tamamladı.