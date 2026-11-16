CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Kuzey Makedonya'nın rakibi Slovenya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Grupta henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya, 8 puanla ikinci sırada yer alan Slovenya'yı konuk etti. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.