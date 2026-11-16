CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Kuzey Makedonya'nın rakibi Slovenya
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Grupta henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya, 8 puanla ikinci sırada yer alan Slovenya'yı konuk etti. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 1. Grup mücadelesinde Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım, sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski National Arena'da oynanan mücadelede, ilk 5 maçında puan alamayan ev sahibi ekip, 8 puanla ikinci sırada bulunan Slovenya'yı konuk ediyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.