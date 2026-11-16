CANLI Yunanistan-Sırbistan maçı: Uluslar Ligi mücadelesi canlı yayınla A Spor'da
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan, henüz puanı olmayan Sırbistan'ı konuk ediyor. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde kalıp kalmayacağı ise bu maçın sonucunda belli olacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, A Ligi 2. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde Sırbistan'ı konuk ediyor.
Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Yunanistan ile henüz puanı olmayan Sırbistan arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Yunanistan'daki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Yunanistan: Mandas, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Zafeiris, Androutsos, Karetsas, Pavlidis, Tzolis, Douvikas
Sırbistan: Petrovic, Bukinac, Babic, Milenkovic, Erakovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Maksimovic, Nedeljkovic, Jovic, Mitrovic
İLK YARIDAN NOTLAR
7' Yunanistan'da Christos Zafeiris, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
10' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
29' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.
33' Yunanistan'da Christos Tzolis'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Djordje Petrovic kurtardı.
41' Yunanistan'da Kostas Tsimikas ve Thanasis Androutsos'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşlar savunmaya takıldı.
45+3' İlk yarı sona erdi. Yunanistan ile Sırbistan, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
YUNANİSTAN İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yunanistan, 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Rakip fileleri 5 kez havalandıran Yunanistan, kalesinde 10 gol gördü. Lider Hollanda'nın 3 puan gerisinde bulunan ev sahibi ekip, Sırbistan karşısında galibiyet alarak gruptaki puanını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.
SIRBİSTAN İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Grupta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybeden Sırbistan, henüz puanla tanışamadı.
Rakip filelere 4 gol gönderen Sırbistan, kalesinde 11 gol gördü. Grupta son sırada bulunan konuk ekip, Yunanistan deplasmanında ilk puanlarını almayı amaçlıyor.