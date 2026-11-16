YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşma, A Milli Futbol Takımımızın geleceği açısından da kritik önem taşıyor. Türkiye'nin play-off oynama hakkı kazanması veya Uluslar B Ligi'ne düşmesi, bu mücadelede alınacak sonuca göre netleşecek.

Sırbistan'ın Yunanistan'a 4-0 mağlup olması halinde Uluslar A Ligi'nde en iyi dördüncüler sıralamasında Türkiye ve Sırbistan'ın averajı da eksi 11'de eşitlenecek. Bu durumda Türkiye, deplasmanda attığı 2 golle Sırbistan'ın önünde yer alarak play-off oynama hakkı kazanacak.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı 5 veya daha farklı skorla mağlup etmesi durumunda da Türkiye, averaj üstünlüğüyle play-off oynama hakkı elde edecek.

Sırbistan'ın Yunanistan'a gol atarak 4 farklı mağlup olması halinde ise Türkiye, Uluslar B Ligi'ne düşecek. Sırbistan'ın galip gelmesi veya karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması durumunda da A Milli Takımımız, averaja bakılmaksızın B Ligi'ne gerileyecek.