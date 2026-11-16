CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Cebelitarık'ın rakibi Malta
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UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık ile Malta karşı karşıya geliyor. Grupta 2 puanla son sırada bulunan Cebelitarık, 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Malta'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Cebelitarık ile Malta karşı karşıya geliyor. Gruptaki dördüncü maçına çıkan Cebelitarık ile son grup maçını oynayan Malta, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.
Cebelitarık'taki Europa Sports Park'ta oynanan mücadelede, 2 puanla grubun son sırasında bulunan ev sahibi ekip, 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Malta karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.