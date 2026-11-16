CANLI Uluslar Ligi'nde İsviçre-İskoçya maçı: Mücadele canlı yayınla A Para'da
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile İskoçya karşı karşıya geliyor. B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla lider olan İsviçre, 7 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, B Ligi 1. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde İskoçya'yı konuk ediyor.
Grupta 13 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsviçre ile 7 puanla üçüncü sırada yer alan İskoçya arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
İsviçre'deki Berit Sitterstadion'da oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
İsviçre: Mvogo, Cömert, Elvedi, Bajrami, Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt, Sanches, Boteli, Ballet
İskoçya: Gunn, Tierney, Graham, Porteous, Robertson, Gilmour, Ferguson, Hickey, McTominay, McBurnie, McGinn
İLK YARIDA TEK GOL VAR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, L. Fergusonun 22. dakikada kendi kalesine attığı golle İskoçya karşısında skoru 1-0'a getirdi.
İSVİÇRE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İsviçre, 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Rakip fileleri 11 kez havalandıran İsviçre, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Grupta henüz mağlubiyeti bulunmayan ev sahibi ekip, İskoçya karşısında da galibiyet alarak liderliğini korumayı hedefliyor.