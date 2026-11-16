FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir karşılaşmada görev yapacak. Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak A Ligi 4. Grup'un son hafta mücadelesini yönetecek. Kritik karşılaşma yarın saat 22.45'te başlayacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir karşılaşmada görev yapacak. Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak A Ligi 4. Grup'un 6'ncı ve son hafta mücadelesini yönetecek.

Halil Umut Meler (A Haber Foto Arşiv)

KRİTİK MAÇTA DÜDÜK ÇALACAK

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda 17 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

VAR KOLTUĞUNDA O İSİM

Danimarka-Norveç karşılaşmasının dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Mücadelede İsviçreli Fedayi San video yardımcı hakem (VAR), Onur Özütoprak ise yardımcı video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev yapacak.