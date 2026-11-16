UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Estonya ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Estonya, 4 puanla üçüncü basamakta yer alan Bulgaristan'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup mücadelesinde Estonya ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Gruptaki altıncı maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Albert le Coq Arena'da oynanan mücadelede, 9 puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, 4 puanla üçüncü basamakta yer alan Bulgaristan karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.