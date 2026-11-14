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Uluslar Ligi'nde Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı Sallai ile devirdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı Sallai ile devirdi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Macaristan karşı karşıya geldi. Grupta son sırada bulunan Gürcistan, ikinci basamakta yer alan Macaristan'ı konuk etti. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. A Spor'da yayınlanan karşılaşmada konuk ekip Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup mücadelesinde Gürcistan ile Macaristan karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Boris Paichadze Dinamo Arena'da başladı.

Kirtik karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Uluslar B Ligi'ndeki mücadelede Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

Uluslar Ligi'nde Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı Sallai ile devirdi! - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

DAKİKA 3: Gürcistan'da Georges Mikautadze ofsayta yakalandı.

DAKİKA 5: Gürcistan'da Giorgi Tsitaishvili'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut savunmadan döndü. Aynı dakikada Macaristan'dan Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 6: Macaristan'da Roland Sallai elle oynadı.

DAKİKA 7: Macaristan'da Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 8: Gürcistan, Milos Kerkez'den dışarı çıkan topun ardından korner kazandı.

DAKİKA 12: Gürcistan'da Otar Kakabadze'nin Andras Schäfer'e yaptığı faulün ardından Macaristan sol kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 14: Macaristan'da Roland Sallai'nin Dominik Szoboszlai'nin pasıyla ceza sahası dışından çektiği şutu Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili kurtardı.

DAKİKA 22: Gürcistan'da Giorgi Tsitaishvili'nin Milos Kerkez'e yaptığı faulün ardından Macaristan sol kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 26: Macaristan'da Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 30: Macaristan'da Barnabas Varga'nın ceza sahası içinden çektiği şut savunmadan döndü. Aynı dakikada Gürcistan, Roland Sallai'den dışarı çıkan topun ardından korner kazandı.

DAKİKA 45+3: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Uluslar Ligi'nde Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı Sallai ile devirdi! - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

SALLAI, MACARİSTAN'I ÖNE GEÇİRİYOR!

Macaristan, Gürcistan karşısında Roland Sallai'nin 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

MACARİSTAN, GÜRCİSTAN KARŞISINDA GOLÜ BULDU! KONUK EKİP SKORU 1-0'A GETİRDİ

FARK 2'YE ÇIKTI!

84. dakikada Macaristan, Gürcistan karşısında farkı ikiye çıkardı! Golün Barnabas Varga!

MACARİSTAN'DAN GÜRCİSTAN'A İKİNCİ GOL

Uluslar Ligi'nde Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı Sallai ile devirdi! - 3

MACARİSTAN ÇOK GÜÇLÜ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Macaristan, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Macaristan, kalesinde 2 gol gördü.

GÜRCİSTAN GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Gürcistan ise UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada henüz galibiyet elde edemedi. Sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Gürcistan, topladığı 2 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Geride kalan maçlarda gol sevinci yaşayamayan Gürcistan, kalesinde 4 gol gördü.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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