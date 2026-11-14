Uluslar B Ligi'ndeki mücadelede Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

Kirtik karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup mücadelesinde Gürcistan ile Macaristan karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Boris Paichadze Dinamo Arena'da başladı.

DAKİKA 26: Macaristan'da Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 22: Gürcistan'da Giorgi Tsitaishvili'nin Milos Kerkez'e yaptığı faulün ardından Macaristan sol kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 12: Gürcistan'da Otar Kakabadze'nin Andras Schäfer'e yaptığı faulün ardından Macaristan sol kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 7: Macaristan'da Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

DAKİKA 5: Gürcistan'da Giorgi Tsitaishvili'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut savunmadan döndü. Aynı dakikada Macaristan'dan Zsolt Nagy'nin Otar Kakabadze'ye yaptığı faulün ardından Gürcistan serbest vuruş kazandı.

MACARİSTAN ÇOK GÜÇLÜ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Macaristan, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Macaristan, kalesinde 2 gol gördü.

Gürcistan ise UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada henüz galibiyet elde edemedi. Sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Gürcistan, topladığı 2 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Geride kalan maçlarda gol sevinci yaşayamayan Gürcistan, kalesinde 4 gol gördü.