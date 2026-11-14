Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Galler, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Norveç kötü gidişata son vermek, Galler ise Oslo deplasmanından galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını korumak istiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele, A Haber'de canlı yayınlanıyor.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta heyecan, Norveç ile Galler arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İki takımın da grup mücadelesi açısından önem taşıyan karşılaşmada alacağı sonuç merakla bekleniyor.

Sahasında oynuyor olmanın avantajını kullanmak isteyen Norveç, taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermenin ve grupta yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmayı hem de gruptaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

NORVEÇ İLK 11: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe, Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa, Ødegaard, Haaland

GALLER İLK 11: Darlow, Dasilva, B. Davies, Rodon, Williams, D. James, Cullen, Ampadu, Wilson, Johnson, Koumas

Konuk ekip Galler ise Oslo'da oynanan zorlu karşılaşmada puan kaybı yaşamak istemiyor. Deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Galler, Norveç karşısında kazanarak gruptaki avantajını sürdürmenin peşinde. İki takımın mücadelesinde sahadan hangi tarafın galibiyetle ayrılacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ VE OYNANDIĞI STAT Norveç - Galler karşılaşmasını Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetiyor. Mücadele, Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Ullevaal Stadı'nda oynanıyor. 27 bin 200 seyirci kapasitesine sahip stat, kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başladı. Kritik mücadele, A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.