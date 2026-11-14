Uluslar Ligi'nde zirve düellosu! İsveç-Bosna Hersek randevusu A Spor'da
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede 10 puanlı lider İsveç ile 8 puanla ikinci sırada bulunan Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da üç puan hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele, saat 22.45'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor.
B LİGİ 4. GRUP'TA KRİTİK ZİRVE MÜCADELESİ
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan İsveç, sahasında 8 puanlı Bosna Hersek'i konuk edecek. Geride kalan dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik alan İsveç, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Grubun ikinci sırasında yer alan Bosna Hersek ise oynadığı dört maçta iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefleyen konuk ekip, zorlu İsveç deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderle arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor.
İSVEÇ - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç - Bosna Hersek karşılaşması, 14 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KARŞILAŞMANIN HAKEMİ VE STADYUM BİLGİLERİ
İsveç ile Bosna Hersek arasındaki mücadele, Solna kentinde bulunan Strawberry Arena'da oynanacak. 50 bin seyirci kapasitesine sahip statta karşılaşmayı İtalyan hakem S. Sozza yönetecek.