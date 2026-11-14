Türkiye karşısında kazanmaları gerektiğini vurgulayan Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane (AA)

"TEK AMACIMIZ ÜST TURA YÜKSELMEK"

İtalya karşısında alınan mağlubiyeti değerlendiren Zidane, savunma performansına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Zidane, "İtalya maçında 3 gol yedik. Ama defansımız kötü olduğu için olmadı bu. Bazen ileride iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz kulüp değiliz. Antrenmana vaktimiz olmadı. Az maç ve az antrenman var. İtalya maçını kaybettik ama yarınki maça konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yarın farklılıklarımız olacak. Bir üst tura çıkmak için yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Tek amacımız üst tura yükselmek." diye konuştu.