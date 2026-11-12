İSPANYA ÇOK FORMDA

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Çekya ile İspanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan lider İspanya, deplasmanda Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

ÇEKYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta henüz puanı bulunmayan Çekya ise taraftarı önünde güçlü rakibi İspanya karşısında sürpriz yaparak ilk puanlarını almak istiyor.