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Canlı Çekya-İspanya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı Çekya-İspanya

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde Çekya ile İspanya, A Ligi 3. Grup’taki beşinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken kritik karşılaşma A Haber’de naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya, A Ligi 3. Grup'un beşinci hafta mücadelesinde İspanya'yı Prag'daki Letná Hill Stadı'nda konuk ediyor.

İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Karadağlı hakem Nikola Dabanović düdük çalıyor.

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ÇEKYA-İSPANYA MAÇI İLK 11'LER

Çekya: Kovář, Coufal, Zima, Krejčí, Jurásek, Červ, Král, Hložek, Ambros, Provod, Naderi.

İspanya: Unai Simón, Cucurella, Huijsen, Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Zubimendi, Álex Baena, Fermín López, Pino, Ferran Torres.

Canlı Çekya-İspanya - 1

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan Çekya-İspanya karşılaşması, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında futbolseverlerle buluşuyor. Kritik mücadele A Haber'de naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Canlı Çekya-İspanya - 2

İSPANYA ÇOK FORMDA

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Çekya ile İspanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan lider İspanya, deplasmanda Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

ÇEKYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta henüz puanı bulunmayan Çekya ise taraftarı önünde güçlü rakibi İspanya karşısında sürpriz yaparak ilk puanlarını almak istiyor.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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