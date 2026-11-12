Canlı Çekya-İspanya
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde Çekya ile İspanya, A Ligi 3. Grup’taki beşinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken kritik karşılaşma A Haber’de naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya, A Ligi 3. Grup'un beşinci hafta mücadelesinde İspanya'yı Prag'daki Letná Hill Stadı'nda konuk ediyor.
İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede Karadağlı hakem Nikola Dabanović düdük çalıyor.
ÇEKYA-İSPANYA MAÇI İLK 11'LER
Çekya: Kovář, Coufal, Zima, Krejčí, Jurásek, Červ, Král, Hložek, Ambros, Provod, Naderi.
İspanya: Unai Simón, Cucurella, Huijsen, Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Zubimendi, Álex Baena, Fermín López, Pino, Ferran Torres.
ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan Çekya-İspanya karşılaşması, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında futbolseverlerle buluşuyor. Kritik mücadele A Haber'de naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İSPANYA ÇOK FORMDA
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Çekya ile İspanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan lider İspanya, deplasmanda Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.
ÇEKYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Grupta henüz puanı bulunmayan Çekya ise taraftarı önünde güçlü rakibi İspanya karşısında sürpriz yaparak ilk puanlarını almak istiyor.