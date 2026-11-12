Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya gelirken dev mücadele, liderlik yarışının yanı sıra A Milli Takımımızın muhtemel rakibini de yakından ilgilendiriyor. Öte yandan dev mücadele, saat 22.45’ten itibaren A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.