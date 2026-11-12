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Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya gelirken dev mücadele, liderlik yarışının yanı sıra A Milli Takımımızın muhtemel rakibini de yakından ilgilendiriyor. Öte yandan dev mücadele, saat 22.45’ten itibaren A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Fransa mücadelesiyle devam ediyor. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki Avrupa devi kozlarını paylaşacak. Fransa liderliğini korumayı, İtalya ise rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak - 1

İTALYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak İtalya-Fransa karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak - 2

ZİRVE YARIŞINDA PUAN FARKI 3

Karşılaşma öncesinde Fransa, oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Namağlup unvanını koruyan Fransız ekibi, grupta liderlik koltuğunda bulunuyor.

İtalya ise 4 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı ve ikinci sıraya yerleşti. İki takım arasındaki 3 puanlık fark, kritik randevunun önemini artırıyor.

İTALYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

#Fransa #İtalya
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