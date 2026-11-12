Avrupa'da devlerin randevusu! İtalya ile Fransa kozlarını paylaşacak
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile Fransa karşı karşıya gelirken dev mücadele, liderlik yarışının yanı sıra A Milli Takımımızın muhtemel rakibini de yakından ilgilendiriyor. Öte yandan dev mücadele, saat 22.45’ten itibaren A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Fransa mücadelesiyle devam ediyor. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki Avrupa devi kozlarını paylaşacak. Fransa liderliğini korumayı, İtalya ise rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.
İTALYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak İtalya-Fransa karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
ZİRVE YARIŞINDA PUAN FARKI 3
Karşılaşma öncesinde Fransa, oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Namağlup unvanını koruyan Fransız ekibi, grupta liderlik koltuğunda bulunuyor.
İtalya ise 4 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı ve ikinci sıraya yerleşti. İki takım arasındaki 3 puanlık fark, kritik randevunun önemini artırıyor.
İTALYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.