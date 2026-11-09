Çekya-İspanya maçı A Haber'de! Lider İspanya 5'te 5 peşinde

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Haber ekranlarında yaşanıyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan lider İspanya, 5. galibiyetini almak için deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Henüz puanla tanışamayan Çekya ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Çekya-İspanya mücadelesi, 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te A Haber'de canlı yayınlanacak.