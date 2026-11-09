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Çekya-İspanya maçı A Haber'de! Lider İspanya 5'te 5 peşinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çekya-İspanya maçı A Haber'de! Lider İspanya 5'te 5 peşinde

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Haber ekranlarında yaşanıyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan lider İspanya, 5. galibiyetini almak için deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Henüz puanla tanışamayan Çekya ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Çekya-İspanya mücadelesi, 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te A Haber'de canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Çekya ile İspanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan lider İspanya, deplasmanda Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

ÇEKYA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta henüz puanı bulunmayan Çekya ise taraftarı önünde güçlü rakibi İspanya karşısında sürpriz yaparak ilk puanlarını almak istiyor.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

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