-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

C Grubu'nda kazanan çıkmadı! Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yenişemedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
C Grubu'nda kazanan çıkmadı! Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup’ta karşı karşıya gelen Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılıklı gollerin kaydedildiği mücadelede iki takım da hanesine 1’er puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi. İki takım da karşılaşma boyunca üstünlük sağlamak için mücadele ederken 90 dakika boyunca taraflardan biri skorda öne geçerek galibiyete ulaşamadı.

KARŞILIKLI GOLLERLE GELEN BİRER PUAN

Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, gruptaki puanlarına birer puan daha ekledi.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Önceki Haber
Türkiye evinde Belçika'ya mağlup: Arda Güler'in enfes golü yetmedi
Türkiye evinde Belçika'ya mağlup: Arda Güler'in enfes golü yetmedi
Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Çekya'nın konuğu İspanya
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Çekya'nın konuğu İspanya
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın