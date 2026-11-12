C Grubu'nda kazanan çıkmadı! Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup’ta karşı karşıya gelen Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılıklı gollerin kaydedildiği mücadelede iki takım da hanesine 1’er puan yazdırdı.