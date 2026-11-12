C Grubu'nda kazanan çıkmadı! Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yenişemedi
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup’ta karşı karşıya gelen Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılıklı gollerin kaydedildiği mücadelede iki takım da hanesine 1’er puan yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geldi. İki takım da karşılaşma boyunca üstünlük sağlamak için mücadele ederken 90 dakika boyunca taraflardan biri skorda öne geçerek galibiyete ulaşamadı.
KARŞILIKLI GOLLERLE GELEN BİRER PUAN
Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, gruptaki puanlarına birer puan daha ekledi.