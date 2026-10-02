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Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nin üçüncü hafta programında Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede iki takım da karşılıklı goller bulurken, karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Fransa ve İtalya sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar…

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, yeni sezonun üçüncü maçında İtalya'yı Paris'teki Stade de France'da konuk etti.

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Jesús Gil Manzano düdük çaldı.

Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı - 1

FRANSA-İTALYA MAÇI A SPOR'DA

Paris'teki Stade de France'da oynanan mücadele, futbolseverlerle A Spor ekranlarında canlı olarak buluştu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Fransa ve İtalya fileleri birer kez havalandırdı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, iki ekip de hanesine birer puan yazdırdı.

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