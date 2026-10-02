Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Jesús Gil Manzano düdük çaldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, yeni sezonun üçüncü maçında İtalya'yı Paris'teki Stade de France'da konuk etti.

FRANSA-İTALYA MAÇI A SPOR'DA

Paris'teki Stade de France'da oynanan mücadele, futbolseverlerle A Spor ekranlarında canlı olarak buluştu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Fransa ve İtalya fileleri birer kez havalandırdı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, iki ekip de hanesine birer puan yazdırdı.