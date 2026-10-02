-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi’nde Milliler Belçika karşısında 3-0 farklı mağlup

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uluslar Ligi’nde Milliler Belçika karşısında 3-0 farklı mağlup

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıktı. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşma ATV'den naklen yayınlandı. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetti. Ay-yıldızlılar zaman zaman etkili olduğu maçta Belçika’nın gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlandı.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta oldu.

Türkiye, Liege'deki maçta bazı zamanlarda etkili bir oyun sergilese de sonuca ulaşamadı ve Belçika deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

ATV CANLI YAYIN

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

DE BRUYNE'DEN MAÇTA İLK GOL

10. dakikada Belçika, kaptanı De Bruyne ile 1-0 öne geçti.

BELÇİKA KAPTANIYLA GÜLDÜ: DE BRUYNE İMZASI

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

18. dakikada Türkiye, Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'le gole çok yaklaştı!

ABDÜLKERİM'İN KAFASIYLA GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

ARDA İLE ETKİLİ OLDUK!

Arda Güler, 26. dakikada uzaktan tehlikeli bir vuruş çıkardı. Lammens kalesini korudu.

ARDA'NIN ŞUTUNDA LAMMENS BAŞARILI

BELÇİKA'YA DİREK ENGELİ

İlk yarının sonuna doğru Lukebakio'nun şutu direkten döndü.

BELÇİKA'DA LUKEBAKİO DİREĞE TAKILDI

LUKEBAKİO'YA BİR KEZ DAHA DİREK ENGELİ!

53. dakikada Lukebakio'nun şutu bir kez daha direkte patladı.

YİNE LUKEBAKİO YİNE DİREK!

YUNUS'LA BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTIK!

Arda-Kerem-Yunus üçlüsünün kısa paslaşmalarla getirdiği topta Yunus son vuruşu yaptı fakat Lammens engeline takıldı.

GÜZEL PASLARLA GELDİK: YUNUS'UN ÇABASI YETMEDİ

DE BRUYNE İLE FARK 2 OLDU

59. dakikada De Bruyne, kaptanı olduğu Belçika'yı 2-0'lık farka taşıdı.

DE BRUYNE YİNE SAHNEDE: FARK 2'YE ÇIKTI

TANIDIK İSİM SAHNEDE

76. dakikada Lukaku ceza sahasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

LUKAKU'DAN SKORU 3-0'A GETİREN GOL

Belçika-Türkiye maçı (AA)Belçika-Türkiye maçı (AA)

İLK YARIDAN NOTLAR

10. dakikada orta sahada topu kazanan De Bruyne, Lukebakio ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yakın köşeden ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Lukebakio'nun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Arda, dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lammens topu çıkardı.

20. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Arda topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Godts ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde bulunan De Bruyne'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtardı.

36. dakikada sol kanatta topu alan Godts, pasını ters kanattaki Lukebakio'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan'ın müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.

43. dakikada Zeki ceza sahası içinde topu arka direğe çevirdi. Müsait pozisyonda bulunan Merih'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Belçika-Türkiye maçı (AA)Belçika-Türkiye maçı (AA)

ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.

İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.

Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.

CAN UZUN DA YOK

Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.

Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BARTUĞ ELMAZ MİLLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Belçika mücadelesine ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ilk kez milli formayı terletti. Uluslar Ligi'nin aday kadrosuna dahil edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa ve İtalya maçlarının kadrosunda yer almadı.

İLHAN FAKILI İLK KEZ KADRODA

Uluslar Ligi maçları öncesinde aday kadroya davet edilen ancak daha sonrasında Ukrayna ile oynanacak maç için Ümit Milli Takım'a gönderilen İlhan Fakılı, A Milli Takım'da ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Genç kanat oyuncusu, ilk kez A Milli Takım ile kadroda.

Belçika'da Türk taraftarlar (Foto: AA)Belçika'da Türk taraftarlar (Foto: AA)

TÜRK TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Belçika'nın Liege şehrinde oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Belçika'da yaşayan Türklerin yanı sıra Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Öte yandan ev sahibi ekibin tribünlerinde de çok sayıda Türk taraftarın olması dikkat çekti.

Milliler İtalya’ya farklı mağlupMilliler İtalya’ya farklı mağlup MİLLİLER İTALYA'YA FARKLI MAĞLUP

#A Milli Futbol Takımı #Türkiye #Belçika #Uluslar Ligi
Önceki Haber
Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı
Devlerin mücadelesinde kazanan çıkmadı! Fransa ve İtalya puanları paylaştı
Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı
Sonraki Haber
Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın