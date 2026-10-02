Uluslar Ligi’nde Milliler Belçika karşısında 3-0 farklı mağlup
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıktı. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşma ATV'den naklen yayınlandı. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetti. Ay-yıldızlılar zaman zaman etkili olduğu maçta Belçika’nın gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlandı.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta oldu.
Türkiye, Liege'deki maçta bazı zamanlarda etkili bir oyun sergilese de sonuca ulaşamadı ve Belçika deplasmanında 3-0 mağlup oldu.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
DE BRUYNE'DEN MAÇTA İLK GOL
10. dakikada Belçika, kaptanı De Bruyne ile 1-0 öne geçti.
GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!
18. dakikada Türkiye, Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'le gole çok yaklaştı!
ARDA İLE ETKİLİ OLDUK!
Arda Güler, 26. dakikada uzaktan tehlikeli bir vuruş çıkardı. Lammens kalesini korudu.
BELÇİKA'YA DİREK ENGELİ
İlk yarının sonuna doğru Lukebakio'nun şutu direkten döndü.
LUKEBAKİO'YA BİR KEZ DAHA DİREK ENGELİ!
53. dakikada Lukebakio'nun şutu bir kez daha direkte patladı.
YUNUS'LA BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTIK!
Arda-Kerem-Yunus üçlüsünün kısa paslaşmalarla getirdiği topta Yunus son vuruşu yaptı fakat Lammens engeline takıldı.
DE BRUYNE İLE FARK 2 OLDU
59. dakikada De Bruyne, kaptanı olduğu Belçika'yı 2-0'lık farka taşıdı.
TANIDIK İSİM SAHNEDE
76. dakikada Lukaku ceza sahasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada orta sahada topu kazanan De Bruyne, Lukebakio ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yakın köşeden ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Lukebakio'nun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.
18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Arda, dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Lammens topu çıkardı.
20. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Arda topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Godts ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde bulunan De Bruyne'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtardı.
36. dakikada sol kanatta topu alan Godts, pasını ters kanattaki Lukebakio'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan'ın müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.
43. dakikada Zeki ceza sahası içinde topu arka direğe çevirdi. Müsait pozisyonda bulunan Merih'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.
İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.
Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.
CAN UZUN DA YOK
Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.
Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.