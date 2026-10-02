A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlandı.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta oldu.

Türkiye, Liege'deki maçta bazı zamanlarda etkili bir oyun sergilese de sonuca ulaşamadı ve Belçika deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

DE BRUYNE'DEN MAÇTA İLK GOL

10. dakikada Belçika, kaptanı De Bruyne ile 1-0 öne geçti.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

18. dakikada Türkiye, Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'le gole çok yaklaştı!

ARDA İLE ETKİLİ OLDUK!

Arda Güler, 26. dakikada uzaktan tehlikeli bir vuruş çıkardı. Lammens kalesini korudu.

BELÇİKA'YA DİREK ENGELİ

İlk yarının sonuna doğru Lukebakio'nun şutu direkten döndü.

LUKEBAKİO'YA BİR KEZ DAHA DİREK ENGELİ!

53. dakikada Lukebakio'nun şutu bir kez daha direkte patladı.

YUNUS'LA BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTIK!

Arda-Kerem-Yunus üçlüsünün kısa paslaşmalarla getirdiği topta Yunus son vuruşu yaptı fakat Lammens engeline takıldı.

DE BRUYNE İLE FARK 2 OLDU

59. dakikada De Bruyne, kaptanı olduğu Belçika'yı 2-0'lık farka taşıdı.

TANIDIK İSİM SAHNEDE

76. dakikada Lukaku ceza sahasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.