Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.