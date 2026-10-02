Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile Ermenistan, Lig C 2. Grup'ta karşı karşıya geldi. GSP Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kıbrıs Rum Kesimi 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Leonidas Konomis ve 31. dakikada Andronikos Kakoulis kaydetti. Kıbrıs Rum Kesimi'nde Kostas Pileas, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kıbrıs Rum Kesimi puanını 4'e yükseltirken, Ermenistan 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Kazakistan, sahasında Letonya'yı ağırlayacak. Ermenistan ise Karadağ deplasmanına çıkacak.