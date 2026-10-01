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Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Danimarka ve Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A2'den canlı yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Danimarka yeni sezonun üçüncü maçında Portekiz'i Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda konuk ediyor.

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çallıyor.

A2TV CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya ekranlarında aynı anda iki Uluslar Ligi maçı daha oynanıyor. A Haber ekranlarında Almanya evinde Sırbistan'ı; A Spor ekranlarında ise Yunanistan sahasında Hollanda'yı konuk ediyor.

Almanya-Sırbistan mücadelesini canlı izlemek için tıklayınız.

Yunanistan-Hollanda mücadelesini izlemek için tıklayınız.

DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI A2'DE

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

DANİMARKA İLK 11: Hermansen, Kristensen, Provstgaard, Andersen, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Damsgaard, Daghim, Højlund, Daramy.

Teknik direktör: Brian Riemer

PORTEKİZ İLK 11: Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto.

Teknik direktör: Jorge Jesus

MAÇTAN POZİSYONLAR

AÇILIŞ PORTEKİZ'DEN

13. dakikada Cancelo, sol taraftan taşıdığı topta kaleciyi avlamayı başardı.

PORTEKİZ'DE JOAO CANCELO RÜZGAR GİBİ!

DANİMARKA'DAN ENFES GOL!

23. dakikada Damsgaard müthiş golle skoru dengeye getirdi.

DANİMARKA MÜTHİŞ GOLLE KARŞILIK VERDİ!

PORTEKİZ'DEN HIZLI CEVAP!

Portekiz, 2 dakika geçmeden Danimarka'ya Gonçalo Ramos'la cevap verdi!

PORTEKİZ'DE BU SEFER RAMOS'UN ZAMANI!

Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz! - 1

DANİMARKA'DA HEDEF İKİNCİ GALİBİYET

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Danimarka, ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. 24 Eylül'de Norveç'e deplasmanda 3-2 yenilen Danimarka, 27 Eylül'de sahasında Galler'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Bu iki maçta 4 gol atan ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Danimarka, grubun üçüncü karşılaşmasında bugün sahasında Portekiz'i ağırlayacak. Galler galibiyetinin ardından bir kez daha kazanmayı hedefleyen ekip, 4 Ekim'de ise Galler'e konuk olacak.

Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz! - 2

PORTEKİZ KAYIPSIZ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Portekiz, Danimarka deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 24 Eylül'de sahasında Galler'i 1-0 mağlup eden Portekiz, 27 Eylül'de de Norveç'i deplasmanda 2-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İlk iki karşılaşmada 3 gol atan ekip, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Portekiz, grubun üçüncü maçında bugün Danimarka'ya konuk olacak. Deplasmanda kazanarak üçte üç yapmayı hedefleyen ekip, bu mücadelenin ardından 4 Ekim'de sahasında Norveç'i ağırlayacak.

Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz! - 3

RONALDO MAÇTA YOK

Uluslar Ligi son maçında Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlamış, ısınmak için kenara çıkmış ancak süre alamadan maçı kenarda tamamlamıştı.

Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo hakkında ifadesi:

"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

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