Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan evinde Lihtenştayn ile berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Azerbaycan, evinde Lihtenştayn'ı konuk etti. Futbolseverlerin takip ettiği Azerbaycan - Lihtenştayn maçında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.