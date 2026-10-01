Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan evinde Lihtenştayn ile berabere kaldı
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Azerbaycan, evinde Lihtenştayn'ı konuk etti. Futbolseverlerin takip ettiği Azerbaycan - Lihtenştayn maçında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Azerbaycan ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. D Ligi'ndeki kritik maçta Azerbaycan, sahasında Lihtenştayn ile 0-0 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.