-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan evinde Lihtenştayn ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan evinde Lihtenştayn ile berabere kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Azerbaycan, evinde Lihtenştayn'ı konuk etti. Futbolseverlerin takip ettiği Azerbaycan - Lihtenştayn maçında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Azerbaycan ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. D Ligi'ndeki kritik maçta Azerbaycan, sahasında Lihtenştayn ile 0-0 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

İsrailin konuğu Kosovaİsrailin konuğu Kosova İSRAİL'İN KONUĞU KOSOVA
İrlanda sahasında Avusturyayı ağırlıyorİrlanda sahasında Avusturyayı ağırlıyor İRLANDA SAHASINDA AVUSTURYA'YI AĞIRLIYOR
Norveç evinde Galleri konuk ediyorNorveç evinde Galleri konuk ediyor NORVEÇ EVİNDE GALLER'İ KONUK EDİYOR

Önceki Haber
Yunanistan-Hollanda maçı A Spor’da! Selanik’te kritik karşılaşma
Yunanistan-Hollanda maçı A Spor’da! Selanik’te kritik karşılaşma
Edin Dzeko milli takıma veda ediyor! Saraybosna'da özel hazırlık
Sonraki Haber
Edin Dzeko milli takıma veda ediyor! Saraybosna'da özel hazırlık
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın