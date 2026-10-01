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Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Norveç-Galler mücadelesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Norveç-Galler mücadelesi

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta karşılaşıyor. Her iki takım da 3 puanı alarak iddiasını sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin takip edeceği Galler - Norveç maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta mücadele ediyor.

Norveç son maçında sahasında Portekiz'e mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

Galler ise her ikimaçından da mağlup ayrılarak son grupta son sırada yer alıyor.

Futbolseverlerin takip edeceği Galler - Norveç maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Norveç-Galler mücadelesi - 1

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