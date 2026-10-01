Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Norveç-Galler mücadelesi

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta karşılaşıyor. Her iki takım da 3 puanı alarak iddiasını sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin takip edeceği Galler - Norveç maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.