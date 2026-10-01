Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin takip edeceği İrlanda - Avusturya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.