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Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin takip edeceği İrlanda - Avusturya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

Avusturya son maçında Kosova'yı mağlup ederken, İrlanda da İsrail deplasmanından 3 puanla ayrılmıştı.

Her iki taraf da yükselen formunu bu maçta da devam ettirmenin peşinde.

Futbolseverlerin takip edeceği İrlanda - Avusturya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya - 1

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