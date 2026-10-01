-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi'nde dev heyecan: İsrail evinde Kosova'ya karşı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uluslar Ligi'nde dev heyecan: İsrail evinde Kosova'ya karşı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İsrail ile Kosova B Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Son maçlarında mağlup olan her iki takım da galibiyet için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin takip edeceği İsrail - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İsrail ile Kosova karşı karşıya geliyor. Mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor.

Futbolseverlerin takip edeceği İsrail - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi'nde dev heyecan: İsrail evinde Kosova'ya karşı - 1

İrlanda sahasında Avusturyayı ağırlıyorİrlanda sahasında Avusturyayı ağırlıyor İRLANDA SAHASINDA AVUSTURYA'YI AĞIRLIYOR
Norveç evinde Galleri konuk ediyorNorveç evinde Galleri konuk ediyor NORVEÇ EVİNDE GALLER'İ KONUK EDİYOR

Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde kritik sınav: İrlanda ile Avusturya karşı karşıya
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın