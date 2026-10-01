Uluslar Ligi'nde dev heyecan: İsrail evinde Kosova'ya karşı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İsrail ile Kosova B Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Son maçlarında mağlup olan her iki takım da galibiyet için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin takip edeceği İsrail - Kosova maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.