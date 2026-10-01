Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Yunanistan ve Hollanda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. Yunanistan ve Hollanda Selanik'te 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan yeni sezonun üçüncü maçında Hollanda'yı Selanik'deki Stadio Toumbas'ta konuk etti. A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Yunanistan, 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

YUNANİSTAN'DAN İKİDE İKİ İLE GELMİŞTİ UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Yunanistan, Hollanda karşılaşmasına kayıpsız çıktı. 24 Eylül'de Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Yunanistan, 27 Eylül'de de Almanya'yı dış sahada 1-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İlk iki karşılaşmada rakip filelere 3 gol gönderen ekip, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Hollanda mücadelesinin ardından ise 4 Ekim'de sahasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.