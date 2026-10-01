Selanik’te kritik karşılaşmada Yunanistan ile Hollanda yenişemedi
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Yunanistan ve Hollanda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. Yunanistan ve Hollanda Selanik'te 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin sürpriz ekiplerinden Yunanistan yeni sezonun üçüncü maçında Hollanda'yı Selanik'deki Stadio Toumbas'ta konuk etti.
A Ligi'nde 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı.
Yunanistan, 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
Grubun bir diğer mücadelesinde ise Almanya, sahasında Sırbistan'ı konuk etti. Mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı.
Almanya-Sırbistan mücadelesi haberi için tıklayınız.
A2 ekranlarında ise A Ligi 4. Grup'ta Danimarka evinde Portekiz'i konuk etti.
Danimarka-Portekiz mücadelesi haberi için tıklayınız.
YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI A SPOR'DA
Stadio Toumbas'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
YUNANİSTAN EVİNDE ÖNDE!
Ioannidis, 23. dakikada Yunanistan'ı öne geçirdi!
YUNANİSTAN İLK YARIDA 2'Yİ BULDU!
Yunanistan, Masouras'la ilk yarının son dakikasında farkı 2'ye çıkardı!
KAPTAN'DAN KRİTİK DAKİKADA GOL!
Hollanda, duran topta kaptanı van Dijk ile farkı 1'e indirdi.
REİJNDERS'TEN PUAN DOKUNUŞU!
Reijnders 88. dakikada attığı golle Hollanda'ya 1 puanı armağan etti.
YUNANİSTAN'DAN İKİDE İKİ İLE GELMİŞTİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Yunanistan, Hollanda karşılaşmasına kayıpsız çıktı.
24 Eylül'de Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Yunanistan, 27 Eylül'de de Almanya'yı dış sahada 1-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İlk iki karşılaşmada rakip filelere 3 gol gönderen ekip, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Hollanda mücadelesinin ardından ise 4 Ekim'de sahasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA YENİLGİSİZ!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta ilk iki karşılaşmasından 4 puan çıkaran Hollanda, Yunanistan deplasmanına yenilgisiz geldi.
24 Eylül'de sahasında Almanya ile 1-1 berabere kalan Hollanda, 27 Eylül'de deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İlk iki mücadelede 3 gol atan Hollanda, kalesinde 2 gol gördü.
Hollanda, bu mücadelenin ardından 4 Ekim'de Sırbistan'ı sahasında ağırlayacak.