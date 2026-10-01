Uluslar Ligi'nde kritik sınav A2'de: Danimarka'nın konuğu Portekiz!

Turkuvaz Medya ekranlarında aynı anda iki Uluslar Ligi maçı daha oynanancak. A Haber ekranlarında Almanya evinde Sırbistan'ı; A Spor ekranlarında ise Yunanistan sahasında Hollanda'yı konuk edecek.

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

DANİMARKA'DA HEDEF İKİNCİ GALİBİYET

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Danimarka, ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. 24 Eylül'de Norveç'e deplasmanda 3-2 yenilen Danimarka, 27 Eylül'de sahasında Galler'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Bu iki maçta 4 gol atan ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Danimarka, grubun üçüncü karşılaşmasında bugün sahasında Portekiz'i ağırlayacak. Galler galibiyetinin ardından bir kez daha kazanmayı hedefleyen ekip, 4 Ekim'de ise Galler'e konuk olacak.