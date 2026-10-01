Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuç: Galler evinde Norveç'i 2-1'le geçti

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta karşılaştı. Her iki takım da 3 puanı alarak iddiasını sürdürebilmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin takip ettiği maçta Galler seyircisi önünde Norveç'i 2-1 yende ve ilk puanlarını aldı.