Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuç: Galler evinde Norveç'i 2-1'le geçti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta karşılaştı. Her iki takım da 3 puanı alarak iddiasını sürdürebilmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin takip ettiği maçta Galler seyircisi önünde Norveç'i 2-1 yende ve ilk puanlarını aldı.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti
Norveç son maçında sahasında Portekiz'e mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.
Galler ise her iki maçından da mağlup ayrılarak son grupta son sırada yer alıyor.
Galler - Norveç maçında ev sahibi ekip, sahasında bir sürprize imza atarak Norveç'i 2-1 yendi ve grupta 3 puanla tanıştı.Norveç ise üst üste 2. yenilgisini aldı.