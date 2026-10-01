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Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuç: Galler evinde Norveç'i 2-1'le geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuç: Galler evinde Norveç'i 2-1'le geçti

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta karşılaştı. Her iki takım da 3 puanı alarak iddiasını sürdürebilmek için sahaya çıktı. Futbolseverlerin takip ettiği maçta Galler seyircisi önünde Norveç'i 2-1 yende ve ilk puanlarını aldı.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Galler ile Norveç A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti

Norveç son maçında sahasında Portekiz'e mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

Galler ise her iki maçından da mağlup ayrılarak son grupta son sırada yer alıyor.

Galler - Norveç maçında ev sahibi ekip, sahasında bir sürprize imza atarak Norveç'i 2-1 yendi ve grupta 3 puanla tanıştı.

Norveç ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

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