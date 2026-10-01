UEFA Uluslar Ligi'nde kritik Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımımızda kadroya takviye geldi. Torino’da forma giyen Emirhan İlkhan ile Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de oynayan Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

İtalya Serie A takımlarından Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de oynayan Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alındı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi." denildi.

Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.