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UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! İspanya ile Hırvatistan A Haber'de karşı karşıya geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! İspanya ile Hırvatistan A Haber'de karşı karşıya geliyor

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Uluslararası arenada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede dünya futbolunun iki güçlü temsilcisi kozlarını paylaşacak.

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Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

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İKİ TAKIM DA GALİBİYET PAROLASIYLA SAHADA

Gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla başlayan iki ekip, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak gruptaki iddialarını sürdürmek istiyor.

Wembleydeki gol düellosunda kazanan İspanyaWembleydeki gol düellosunda kazanan İspanya WEMBLEY'DEKİ GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN İSPANYA

İspanya, gruptaki ilk maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hırvatistan ise deplasmanda Çekya ile oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

3 puan Hırvatistanın3 puan Hırvatistanın 3 PUAN HIRVATİSTAN'IN

İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan İspanya ve Hırvatistan, kritik karşılaşmada da 3 puan alarak gruptaki avantajlarını korumayı hedefliyor.

#Hırvatistan #İspanya
UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! Çekya ile İngiltere A Spor'da kozlarını paylaşacak
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