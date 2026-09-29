UEFA Uluslar Ligi'nde dev randevu! İspanya ile Hırvatistan A Haber'de karşı karşıya geliyor
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.
Uluslararası arenada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede dünya futbolunun iki güçlü temsilcisi kozlarını paylaşacak.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.
İKİ TAKIM DA GALİBİYET PAROLASIYLA SAHADA
Gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla başlayan iki ekip, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak gruptaki iddialarını sürdürmek istiyor.
İspanya, gruptaki ilk maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hırvatistan ise deplasmanda Çekya ile oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan İspanya ve Hırvatistan, kritik karşılaşmada da 3 puan alarak gruptaki avantajlarını korumayı hedefliyor.