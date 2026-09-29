UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede dünya futbolunun iki güçlü temsilcisi kozlarını paylaşacak.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

Hırvatistan'ın 41 yaşındaki efsane oyuncusu Luka Modric, tecrübesiyle bu maçta takımının en önemli kozlarından biri olacak

19 yaşındaki yıldız Lamine Yamal, İspanya'nın en büyük kozlarından biri olarak sahadaki yerini alacak

İKİ TAKIM DA GALİBİYET PAROLASIYLA SAHADA

Gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla başlayan iki ekip, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak gruptaki iddialarını sürdürmek istiyor.

İspanya, gruptaki ilk maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hırvatistan ise deplasmanda Çekya ile oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan İspanya ve Hırvatistan, kritik karşılaşmada da 3 puan alarak gruptaki avantajlarını korumayı hedefliyor.