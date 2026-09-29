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C Grubu'nda puanlar paylaşıldı! Moldova ile Faroe Adaları yenişemedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C Grubu'nda puanlar paylaşıldı! Moldova ile Faroe Adaları yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Moldova ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi. Mücadelede iki ekip de gol bulurken karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Uluslararası arenada milli takım heyecanı devam etti. UEFA Uluslar Ligi C Grubu kapsamında Moldova ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.

İki ekibin de karşılıklı goller bulduğu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Moldova ve Faroe Adaları sahadan birer puanla ayrıldı.

#Moldova #Faroe Adaları
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