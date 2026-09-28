Gürcistan sahasında Ukrayna ile puanları paylaştı

Gürcistan-Ukrayna mücadelesi (Reuters)

UKRAYNA TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Ukrayna ise 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Danylo Sikan'ın golüyle Macaristan'ı mağlup eden Ukrayna, B2 Grubu'na 3 puanla giriş yaptı. Bu sonuçla birlikte Ukrayna ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etti.