Gürcistan sahasında Ukrayna ile puanları paylaştı
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlandı. Gürcistan'daki kritik mücadele golsüz sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Gürcistan'ın ev sahibi olduğu karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla taraflar puanları paylaştı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
GÜTCİSTAN ÇOK YAKLAŞTI!
20. dakikada Gürcistan, Saba Goglichidze'nin müthiş şutuyla Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı!
UKRAYNA'NIN POZİSYONU!
GÜRCİSTAN İLK MAÇINDA SON DAKİKADA YIKILDI
Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede Gürcistan uzun süre skoru korumaya çalışırken, karşılaşmanın son anlarında gelen golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
UKRAYNA TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI
Ukrayna ise 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Danylo Sikan'ın golüyle Macaristan'ı mağlup eden Ukrayna, B2 Grubu'na 3 puanla giriş yaptı. Bu sonuçla birlikte Ukrayna ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etti.