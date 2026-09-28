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Gürcistan sahasında Ukrayna ile puanları paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gürcistan sahasında Ukrayna ile puanları paylaştı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlandı. Gürcistan'daki kritik mücadele golsüz sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Gürcistan'ın ev sahibi olduğu karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla taraflar puanları paylaştı.

MAÇTAN POZİSYONLAR

GÜTCİSTAN ÇOK YAKLAŞTI!

20. dakikada Gürcistan, Saba Goglichidze'nin müthiş şutuyla Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı!

GÜRCİSTAN'DAN TEHLİKELİ HÜCUM: KALECİ BAŞARILI

UKRAYNA'NIN POZİSYONU!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Oleksandr Zubkov'un 45+2'deki şutunda Giorgi Mamardashvili başarılı!
UKRAYNA YAKLAŞTI: ZUBKOV'UN ŞUTUNDA KALECİ İZİN VERMEDİ!

Gürcistan-Ukrayna mücadelesi (Reuters)Gürcistan-Ukrayna mücadelesi (Reuters)

GÜRCİSTAN İLK MAÇINDA SON DAKİKADA YIKILDI

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede Gürcistan uzun süre skoru korumaya çalışırken, karşılaşmanın son anlarında gelen golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gürcistan-Ukrayna mücadelesi (Reuters)Gürcistan-Ukrayna mücadelesi (Reuters)

UKRAYNA TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Ukrayna ise 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Danylo Sikan'ın golüyle Macaristan'ı mağlup eden Ukrayna, B2 Grubu'na 3 puanla giriş yaptı. Bu sonuçla birlikte Ukrayna ikinci hafta öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

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